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У ЄС допускають антитерористичну співпрацю з РФ після теракту під Москвою

"Європейська правда", Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 14:45
У ЄС допускають антитерористичну співпрацю з РФ після теракту під Москвою
Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, фото: Getty Images

На брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що у ЄС допускають ідею про взаємодію з РФ для спільної боротьби з тероризмом, однак наразі "важко уявити", що на цьому етапі буде основою для співпраці з країною, втягнену у повномасштабну агресію.

Джерело: "Європейська правда"  

Деталі: Стано відповідав на питання про можливість співпраці між ЄС та Росією для спільної боротьби з тероризмом на тлі стрілянини у російському Підмосков'ї, що забрала життя 137 людей. Відповідальність за атаку на себе взяла терористична "Ісламська держава".

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Він нагадав, що після початку незаконної агресії Росії проти України ЄС в основному зупинив усі види співпраці з Росією у зв’язку з тим, що вона нехтує гуманітарним та міжнародним правом. 

"Але у той самий час ми були дуже чіткими у засудженні того, що сталося у Москві. На наш погляд, це була, без сумніву, терористична атака. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, відповідає міжнародному праву, тоді ЄС, напевно, не відмовив би", – сказав Стано.

Але, як він додав, на цьому етапі "ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, тобто Росію, у незаконну війну… з режимом, який пригноблює своє місцеве населення". "Тож дуже важко уявити, якою була б основа співпраці", – сказав речник.

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Стано також зазначив, що донині жодна терористична атака, скоєна на території Росії, не була належно розслідувана. "Це залишає відкритими також багато запитань і про ставлення (російських) органів влади", – додав він.

Стано також заявив, що ніщо не вказує на причетність України до теракту під Москвою, довкола чого сіє спекуляції Кремль.

Глава МЗС Дмитро Кулеба напередодні закликав не дозволити главі Кремля Владіміру Путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".

Теми: ЄСРосія
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