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У День Волі полк Калиновського оголосив загальну мобілізацію білорусів

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 березня 2024, 15:40
У День Волі полк Калиновського оголосив загальну мобілізацію білорусів
фото - полк Калиновського

Білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, який у складі ЗСУ протистоїть російському агресору, звернувся із закликом до білорусів всього світу мобілізуватися заради незалежної Білорусі та мирної України.

Джерело: сайт полку імені Калиновського

Дослівно: "Сьогодні, у День Волі, ми пишемо Білорусь з великої літери. І ми звертаємось до тих, для кого рядки Янки Купали нині як ніколи зрозумілі. Ми, білоруси, добровольці, чоловіки та жінки полку імені Кастуся Калиновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою і хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його лише здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду та інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу, зневагою до жорстокого режиму білоруської влади та підтримуваної нею несправедливої ​​війни Росії проти цивілізованого світу, оголошуємо національну мобілізаційну кампанію".

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Деталі: У полку нагадують, що велика хвиля еміграції останніх років розкидала білорусів по всьому світу. "Ми не разом – і в цьому наша слабкість", – сказав у відеозверненні до білорусів один із найавторитетніших бійців полку "Дзядзька".

У полку кажуть, що за роки війни довели свою боєздатність та наводять страх на білоруського диктатора Лукашенка.

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Бійці зазначають, що розробили власну систему забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту.

Дослівно: "У нас достатньо зброї і снарядів. Завдань на полі бою і не тільки вистачає. Але головне, що ми створили досвідчену команду. Отримавши багатий досвід визволення України з 2014 року, наші командири тепер мають змогу розширювати свої бойові підрозділи, готувати та керувати великою кількістю добровольців.

Ми впевнені, що кожен білорус знайде своє місце в полку. У нашій розвиненій інфраструктурі ви можете реалізувати свої здібності: в медицині, логістиці та доставці, автоматизації та цифровізації робочих процесів, розробці ІТ-продуктів, ремонті автомобілів, зброї, електротехніки, гарнізонній службі тощо. На бойових напрямках – завдання для: операторів та пілотів БПЛА, вибухотехніків, саперів, гранатометників, кулеметників, стрільців, навідників, снайперів тощо.

Пам'ятайте! Єдиний спосіб потрапити в полк - подати заявку через спеціальний бот. Відсьогодні заявки приймаються в новому єдиному офіційному боті https://t.me/belarmy_bot, який доступний лише на офіційних сторінках полку. Безпеку та захист даних у боті гарантує CyberGuerrillas".

Деталі: У полку наголошують: якщо ви не готові стати новобранцем полку в складі ЗСУ, це не означає, що ви не можете стати калиновцем. Є кілька способів підтримати полк: фінансово, творчо, просвітницьки (деталі - тут). І це також буде цінним внеском, додають добровольці, закликаючи до поширення цього відеозвернення.

Довідково: 25 березня білоруси відзначають 106-ту річницю проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Багато хто називає його Днем Волі, а хтось вважає Днем Незалежності.

Теми: Білорусьвійна
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