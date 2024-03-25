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В День Воли полк Калиновского объявил всеобщую мобилизацию белорусов

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 15:40
В День Воли полк Калиновского объявил всеобщую мобилизацию белорусов
фото - полк Калиновского

Белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского, который в составе ВСУ противостоит российскому агрессору, обратился с призывом к белорусам всего мира мобилизоваться ради независимой Беларуси и мирной Украины.

Источник: сайт полка имени Калиновского

Дословно: "Сегодня, в День Воли, мы пишем Беларусь с большой буквы. И мы обращаемся к тем, для кого строки Янки Купалы сейчас как никогда понятны. Мы, белорусы, добровольцы, мужчины и женщины полка имени Кастуся Калиновского, свободные люди, бывшие государственные служащие, предприниматели, спортсмены, менеджеры, граждане, учителя, врачи; кто интересовался политикой и кто не интересовался; те, кто имеет военный опыт и кто его только приобретает; люди разного возраста, мировоззрения, жизненного опыта и интересов, но объединенные любовью и уважением к своему народу, пренебрежением к жестокому режиму белорусской власти и поддерживаемой ею несправедливой войны России против цивилизованного мира, объявляем национальную мобилизационную кампанию".

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Детали: В полку напоминают, что большая волна эмиграции последних лет разбросала белорусов по всему миру. "Мы не вместе - и в этом наша слабость", - сказал в видеообращении к белорусам один из самых авторитетных бойцов полка "Дзядзька".

В полку говорят, что за годы войны доказали свою боеспособность и наводят страх на белорусского диктатора Лукашенко.

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Бойцы отмечают, что разработали собственную систему обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты.

Дословно: "У нас достаточно оружия и снарядов. Задач на поле боя и не только хватает. Но главное, что мы создали опытную команду. Получив богатый опыт освобождения Украины с 2014 года, наши командиры теперь могут расширять свои боевые подразделения, готовить и управлять большим количеством добровольцев.

Мы уверены, что каждый белорус найдет свое место в полку. В нашей развитой инфраструктуре вы можете реализовать свои способности: в медицине, логистике и доставке, автоматизации и цифровизации рабочих процессов, разработке ІТ-продуктов, ремонте автомобилей, оружия, электротехники, гарнизонной службе и тому подобное. На боевых направлениях - задачи для: операторов и пилотов БПЛА, взрывотехников, саперов, гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков, наводчиков, снайперов и тому подобное.

Помните! Единственный способ попасть в полк - подать заявку через специальный бот. С сегодняшнего дня заявки принимаются в новом едином официальном боте https://t.me/belarmy_bot, который доступен только на официальных страницах полка. Безопасность и защиту данных в боте гарантирует CyberGuerrillas".

Детали: В полку отмечают: если вы не готовы стать новобранцем полка в кладе ВСУ, это не значит, что вы не можете стать калиновцем. Есть несколько способов поддержать полк: финансово, творчески, просветительски (детали - здесь). И это также будет ценным вкладом, добавляют добровольцы, призывая к распространению этого видеообращения.

Справка: 25 марта белорусы отмечают 106-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Многие называют его Днем Свободы, а кто-то считает Днем Независимости.

Темы: Беларусьвойна
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