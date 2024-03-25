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Охороняли російські катівні на Херсонщині: СБУ затримала двох колаборантів

Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 15:40
Охороняли російські катівні на Херсонщині: СБУ затримала двох колаборантів
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила чоловіка та жінку, які під час окупації Херсона працювали на солдатів РФ, а після деокупації міста переховувалися від правосуддя.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали окупантів. Їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка була на місці виправної колонії в обласному центрі.

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Там зловмисники стали "інспекторами відділу охорони" окупаційного об’єкта та носили формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення". Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, в які окупанти запроторювати учасників руху опору в регіоні.

 
Фото: СБУ

За даними слідства, у цих камерах росіяни застосовували до потерпілих тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України. Також зловмисники допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув’язнених українських патріотів.

Після звільнення Херсона колаборанти переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання. Проте СБУ все одно встановила місця їхнього перебування і затримала.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці повідомили зловмисникам по підозру в колабораціонізмі. Наразі вони знаходяться під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Теми: Херсонська областьколаборанти
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