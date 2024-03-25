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Охраняли российские застенки на Херсонщине: СБУ задержала двух коллаборационистов

Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 15:40
Охраняли российские застенки на Херсонщине: СБУ задержала двух коллаборационистов
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила мужчину и женщину, которые во время оккупации Херсона работали на солдат РФ, а после деоккупации города скрывались от правосудия.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, злоумышленниками оказались местные мужчина и женщина, которые в начале полномасштабного вторжения РФ поддержали оккупантов.  Их назначили в состав "администрации" российского застенка, которая была на месте исправительной колонии в областном центре.

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Там злоумышленники стали "инспекторами отдела охраны" оккупационного объекта и носили форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение". Как установило расследование, коллаборационисты охраняли камеры, в которые оккупанты сажали участников движения сопротивления в регионе.

 
Фото: СБУ

По данным следствия, в этих камерах россияне применяли к пострадавшим пытки и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество против Украины. Также злоумышленники помогали захватчикам контролировать режим содержания заключенных украинских патриотов.

После освобождения Херсона коллаборационисты скрывались от правосудия, постоянно меняя адреса проживания. Однако СБУ все равно установила места их пребывания и задержала.

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Правоохранители сообщили злоумышленникам по подозрению в коллаборационизме. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Темы: Херсонская областьколлаборанты
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