У Литві призначили нового міністра оборони
Президент Литви Гітанас Науседа 25 березня призначив новим міністром національної оборони Лаурінаса Кащюнаса.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канцелярію литовського президента
Деталі: Кащюнас до призначення головою Міноборони Литви обіймав посаду очільника Комітету з національної безпеки та оборони в Сеймі.
Одним із важливих завдань нового міністра буде, серед іншого, підготовка Литви до прийому на своїй території німецької бригади.
Окремо Науседа підписав указ про звільнення з посади міністра національної оборони Арвідаса Анушасукаса, який раніше подав у відставку.
15 березня Анушаускас подав заяву про відставку, заявивши, що його попросила про це прем'єрка Литви Інгріда Шімоніте. ЗМІ пов’язали це з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.
19 березня прем’єрка Литви офіційно запропонувала на посаду міністра оборони очільника оборонного комітету Сейму Лаурінаса Кащюнаса.