У Литві призначили нового міністра оборони

Президент Литви Гітанас Науседа 25 березня призначив новим міністром національної оборони Лаурінаса Кащюнаса.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канцелярію литовського президента

Деталі: Кащюнас до призначення головою Міноборони Литви обіймав посаду очільника Комітету з національної безпеки та оборони в Сеймі.

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Одним із важливих завдань нового міністра буде, серед іншого, підготовка Литви до прийому на своїй території німецької бригади.

Окремо Науседа підписав указ про звільнення з посади міністра національної оборони Арвідаса Анушасукаса, який раніше подав у відставку.

15 березня Анушаускас подав заяву про відставку, заявивши, що його попросила про це прем'єрка Литви Інгріда Шімоніте. ЗМІ пов’язали це з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.

ВІДЕО ДНЯ

19 березня прем’єрка Литви офіційно запропонувала на посаду міністра оборони очільника оборонного комітету Сейму Лаурінаса Кащюнаса.