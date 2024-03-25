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В Литве назначили нового министра обороны

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 18:10
В Литве назначили нового министра обороны
министр национальной обороны Лауринас Кащюнас. фото - ELTA / DAINIUS LABUTIS

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 марта назначил новым министром национальной обороны Лауринаса Кащюнаса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию литовского президента.

Детали: Кащюнас до назначения главой Минобороны Литвы занимал должность главы Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме.

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Одной из важных задач нового министра будет, среди прочего, подготовка Литвы к приему на своей территории немецкой бригады.

Отдельно Науседа подписал указ об увольнении с должности министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, который ранее подал в отставку.

15 марта Анушаускас подал заявление об отставке, заявив, что его попросила об этом премьер Литвы Ингрида Шимоните. СМИ связали это с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США.

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19 марта премьер Литвы официально предложила на должность министра обороны главу оборонного комитета Сейма Лауринаса Кащюнаса.

Темы: ЛитваМинобороны
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