В Литве назначили нового министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 марта назначил новым министром национальной обороны Лауринаса Кащюнаса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию литовского президента.

Детали: Кащюнас до назначения главой Минобороны Литвы занимал должность главы Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме.

Реклама:

Одной из важных задач нового министра будет, среди прочего, подготовка Литвы к приему на своей территории немецкой бригады.

Отдельно Науседа подписал указ об увольнении с должности министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, который ранее подал в отставку.

15 марта Анушаускас подал заявление об отставке, заявив, что его попросила об этом премьер Литвы Ингрида Шимоните. СМИ связали это с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США.

ВИДЕО ДНЯ

19 марта премьер Литвы официально предложила на должность министра обороны главу оборонного комитета Сейма Лауринаса Кащюнаса.