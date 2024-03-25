США наклали санкції на російських операторів віртуальних активів

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про санкції проти тринадцяти юридичних та двох фізичних осіб із Росії, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз відомства

Деталі: Як пояснив американський Мінфін, підсанкційні особи "розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що дозволяють ухилятися від санкцій США", або перебувають у власності чи під контролем інших осіб із санкційного списку.

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У санкційному списку США опинились, серед іншого, московські фінтех-компанії B-Crypto, "Системи розподіленого реєстру", "Лайтхаус", "Центр розробки електронних платіжних засобів" і "Атомайз", які співпрацюють із підсанкційними російськими банками.

Також американський Мінфін наклав санкції на російські компанії "Веб3 Технології" та "Веб3 Інтегратор", які працюють із технологією блокчейн, естонською Bitfingroup OÜ і кіпрською Tokentrust Holdings, що пов'язані з РФ. Під обмеження потрапили акціонер "ВЕБ3 Технології" Ігор Кайгородов та власник і директор "Центру розробки електронних платіжних засобів" Тимур Буканов.

Окремо США запровадили санкції проти трьох російських компаній, які допомагали купувати Росії технологічне обладнання – зокрема й для оборонного сектора – в обхід санкцій.

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Нагадаємо, 23 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Зокрема під санкції потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн – зокрема Китаю та Сербії, – які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.