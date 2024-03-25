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США наклали санкції на російських операторів віртуальних активів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 18:40
США наклали санкції на російських операторів віртуальних активів
Фото - Getty Images

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про санкції проти тринадцяти юридичних та двох фізичних осіб із Росії, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз відомства

Деталі: Як пояснив американський Мінфін, підсанкційні особи "розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що дозволяють ухилятися від санкцій США", або перебувають у власності чи під контролем інших осіб із санкційного списку.

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У санкційному списку США опинились, серед іншого, московські фінтех-компанії B-Crypto, "Системи розподіленого реєстру", "Лайтхаус", "Центр розробки електронних платіжних засобів" і "Атомайз", які співпрацюють із підсанкційними російськими банками.

Також американський Мінфін наклав санкції на російські компанії "Веб3 Технології" та "Веб3 Інтегратор", які працюють із технологією блокчейн, естонською Bitfingroup OÜ і кіпрською Tokentrust Holdings, що пов'язані з РФ. Під обмеження потрапили акціонер "ВЕБ3 Технології" Ігор Кайгородов та власник і директор "Центру розробки електронних платіжних засобів" Тимур Буканов.

Окремо США запровадили санкції проти трьох російських компаній, які допомагали купувати Росії технологічне обладнання – зокрема й для оборонного сектора – в обхід санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 23 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Зокрема під санкції потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн – зокрема Китаю та Сербії, – які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.

Теми: СШАсанкції
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