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США наложили санкции на российских операторов виртуальных активов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 18:40
США наложили санкции на российских операторов виртуальных активов
Фото - Getty Images

Министерство финансов США 25 марта объявило о санкциях против тринадцати юридических и двух физических лиц из России, причастных к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ведомства

Детали: Как пояснил американский Минфин, подсанкционные лица "разрабатывают или предлагают услуги в виртуальных активах, позволяющих уклоняться от санкций США", или находятся в собственности или под контролем других лиц из санкционного списка.

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В санкционном списке США оказались, среди прочего, московские финтех-компании B-Crypto, "Системы распределенного реестра", "Лайтхаус", "Центр разработки электронных платежных средств" и "Атомайз", которые сотрудничают с подсанкционными российскими банками.

Также американский Минфин наложил санкции на российские компании "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", которые работают с технологией блокчейн, эстонской Bitfingroup OÜ и кипрской Tokentrust Holdings, которые связаны с РФ. Под ограничения попали акционер "ВЭБ3 Технологии" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов.

Отдельно США ввели санкции против трех российских компаний, которые помогали покупать России технологическое оборудование – в том числе и для оборонного сектора – в обход санкций.

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Напомним, 23 февраля президент США объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

В частности, под санкции попали 26 компаний и индивидов из 11 стран – в частности Китая и Сербии, – которые помогают России в обход санкций импортировать критически важные технологии и оборудование для военно-промышленной сферы.

Темы: СШАсанкции
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