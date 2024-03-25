Депутатки від "Слуги народу" пропонують карати тюрмою довічно за привласнення держфункцій

Депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.

Джерело: законопроєкт 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу

Деталі: Позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна пропонують карати за привласнення державних функцій. Зокрема, йдеться про представлення України в умовах війни на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень.

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Як вказують авторки, цей законопроєкт є складовою законопроєкту "Про спеціальні місії України" 11103, який розроблено з метою захисту інтересів України, шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності, та має розглядатися одночасно з ним.

Дослівно: "Наші друзі та міжнародні партнери з перших днів воєнного стану засуджують військові дії РФ та надають безпрецедентну підтримку народу України. Проте, незважаючи на таку згуртованість та спільну протидію агресії РФ, мають місце випадки вчинення ганебними "громадянами України" дій направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій".