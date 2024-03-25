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Депутатки от "Слуги народа" предлагают наказывать тюрьмой пожизненно за присвоение госфункций

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 23:10
Депутатки от Слуги народа предлагают наказывать тюрьмой пожизненно за присвоение госфункций
Депутатки от "Слуги народа" Марианна Безуглая и Галина Третьякова. Коллаж – УП

Депутатки от "Слуги народа" Галина Третьякова и Марьяна Безуглая внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях без предоставления на то полномочий и согласований.

Источник: законопроект 11104 о внесении изменений в Уголовный кодекс

Детали: Лишением свободы сроком 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества предлагают наказывать за присвоение государственных функций. В частности, речь идет о представлении Украины в условиях войны на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров, других форм общения без предоставления полномочий и согласований.

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Как указывают автора, этот законопроект является составной частью законопроекта "О специальных миссиях Украины" 11103, который разработан с целью защиты интересов Украины, путем консолидации и единства представителей Украины в вопросах внешней деятельности, и должен рассматриваться одновременно с ним.

Дословно: "Наши друзья и международные партнеры с первых дней военного положения осуждают военные действия РФ и оказывают беспрецедентную поддержку народу Украины. Однако, несмотря на такую сплоченность и совместное противодействие агрессии РФ, имеют место случаи совершения позорными "гражданами Украины" действий направленных привилегий за счет государственных интересов, путём присвоения государственных функций".

Темы: законодательствоСлуга народа
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