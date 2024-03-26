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Трампу удалось избежать конфискации активов по делу о мошенничестве

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 01:55
Трампу удалось избежать конфискации активов по делу о мошенничестве
Дональд Трамп, фото Getty Images

В понедельник экс-президент США Дональд Трамп выиграл ходатайство о приостановлении судебного решения по делу о гражданском мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов, если в течение 10 дней он внесет залог на сумму 175 миллионов долларов. 

Источник: Reuters

Детали: Это стало победой для Трампа и не позволит властям штата Нью-Йорк арестовать его активы.

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Постановление откладывает исполнение решения по делу, в котором было установлено, что он завысил свое состояние, чтобы обмануть инвесторов и кредиторов, хотя оно не указывает, как апелляционный суд может в конечном итоге принять решение или рассмотреть дело по существу. Судьям может потребоваться до года или более, чтобы принять решение по существу дела.

Прямая речь Трампа: "Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 миллионов долларов наличными или облигациями или ценными бумагами, или чем-то другим".

Еще детали: Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, который занимается гражданским делом, заявил, что Трамп "все еще должен ответить за свое потрясающее мошенничество".

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Бывший президент-республиканец борется с уголовными обвинениями и многомиллионными гражданскими исками.

В то же время он стремится сместить президента-демократа Джо Байдена на выборах в США 5 ноября.

Юридические маневры Трампа отложили три из этих уголовных процессов, хотя в понедельник нью-йоркский судья постановил, что четвертое дело, связанное с выплатой денег за молчание порнозвезде, начнется 15 апреля.

Судья Артур Энгорон установил, что Трамп занимался мошенничеством, завышая стоимость недвижимости, в частности своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в манхэттенском небоскребе "Трамп-тауэр", а также различных офисных зданий и полей для гольфа. Судебный процесс сосредоточился прежде всего на том, сколько Трамп должен уплатить штрафных санкций.

В отдельном гражданском деле Трамп внес залог в размере 91,6 миллиона долларов, чтобы покрыть приговор за клевету писательницы Э. Джин Кэрролл, которая заявила, что он оклеветал ее, назвав лгуньей после того, как она обвинила его в изнасиловании несколько десятилетий назад. Трамп оспаривает и это решение.

Уголовные дела, в которых фигурирует Трамп, связаны с его попытками отменить свой проигрыш на выборах 2020 года Байдену, обращением с секретными документами после ухода с должности в 2021 году, а также выплатой денег за молчание перед выборами 2016 года порнозвезде, которая заявила, что имела с ним сексуальный контакт годами ранее.

Темы: Трамп
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