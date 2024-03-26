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ISW про атаку на "Крокус": звинувачення України загрожує внутрішній безпеці РФ

Олена ІвашківВівторок, 26 березня 2024, 03:36
ISW про атаку на Крокус: звинувачення України загрожує внутрішній безпеці РФ
фото: Sputnik

Атака "Ісламської держави Хорасан" 22 березня на московський "Крокус Сіті Холл" є помітним провалом російської розвідки та правоохоронних органів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, наявні докази з відкритих джерел не передбачають жодної складнішої теорії змови всередині або проти Росії.

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А те, що кремлівські чиновники і російські ультранаціоналісти звинувачують в атаці, яку скоїла "Ісламська держава", Україну,  може дорого коштувати внутрішній безпеці Росії та життю цивільного населення.

ISW вважає, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори, очевидно, ігнорують явну загрозу, яку становлять операції ІД та ІДІЛ на території Росії для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України в причетності.

Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокуса" вартує будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів в межах своїх кордонів.

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Ключові висновки ISW за 25 березня:

  • Атака "Ісламської держави Хорасан" 22 березня на московський "Крокус Сіті Холл" є помітним провалом російської розвідки та правоохоронних органів, і пояснення наявних на сьогоднішній день доказів з відкритих джерел не потребує жодної ширшої та складнішої теорії змови всередині або проти російської держави.
  • Подальше наполягання кремлівських чиновників і російських ультранаціоналістів на звинуваченні України в атаці, яку, найімовірніше, скоїла "Ісламська держава", може коштувати внутрішній безпеці Росії та життю цивільного населення.
  • Міністерство оборони (МО) Росії підтвердило, що генерал-лейтенант Еседулла Абачев став заступником командувача Ленінградського військового округу (ЛВО), оскільки російські військові продовжують формальне розформування Західного військового округу (ЗВО) і відтворення ЛВО та Московського військового округу (МВО).
  • Українські офіційні особи заявили, що український удар по окупованому Севастополю, Крим, в ніч на 23 березня був спрямований проти більшої кількості кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) і завдав більшої шкоди, ніж повідомлялося спочатку.
  • Кремль продовжує спиратися на давно спростовані наративи в рамках своїх ширших інформаційних операцій, спрямованих на дискредитацію та підрив підтримки України з боку Заходу.
  • 25 березня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки.

Теми: РосіяISW
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