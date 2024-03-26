ISW об атаке на "Крокус": обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ
Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По информации военных аналитиков, имеющиеся доказательства из открытых источников не предусматривают никакой сложной теории заговора внутри или против России.
А то, что кремлевские чиновники и российские ультранационалисты обвиняют в атаке, которую совершило "Исламское государство", Украину, может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.
ISW считает, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции ИГ и ИГИЛ на территории России для внутренней безопасности и ее гражданского населения, чтобы вместо этого отдать приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности.
Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ.
Ключевые выводы ISW за 25 марта:
- Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов, и объяснение имеющихся на сегодняшний день доказательств из открытых источников не требует никакой более широкой и сложной теории заговора внутри или против российского государства.
- Дальнейшее настаивание кремлевских чиновников и российских ультранационалистов на обвинении Украины в атаке, которую, скорее всего, совершило "Исламское государство", может стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.
- Министерство обороны (МО) России подтвердило, что генерал-лейтенант Эседулла Абачев стал заместителем командующего Ленинградского военного округа (ЛВО), поскольку российские военные продолжают формальное расформирование Западного военного округа (ЗВО) и воссоздание ЛВО и Московского военного округа (МВО).
- Украинские официальные лица заявили, что украинский удар по оккупированному Севастополю, Крым, в ночь на 23 марта был направлен против большего количества кораблей Черноморского флота (ЧФ) и нанес больший ущерб, чем сообщалось первоначально.
- Кремль продолжает опираться на давно опровергнутые нарративы в рамках своих информационных операций, направленных на дискредитацию и подрыв поддержки Украины со стороны Запада.
- 25 марта, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки.