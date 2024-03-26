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ISW об атаке на "Крокус": обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 03:36
ISW об атаке на Крокус: обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ
фото: Sputnik

Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, имеющиеся доказательства из открытых источников не предусматривают никакой сложной теории заговора внутри или против России.

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А то, что кремлевские чиновники и российские ультранационалисты обвиняют в атаке, которую совершило "Исламское государство", Украину, может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.

ISW считает, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции ИГ и ИГИЛ на территории России для внутренней безопасности и ее гражданского населения, чтобы вместо этого отдать приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности.

Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ.

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Ключевые выводы ISW за 25 марта:

  • Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов, и объяснение имеющихся на сегодняшний день доказательств из открытых источников не требует никакой более широкой и сложной теории заговора внутри или против российского государства.
  • Дальнейшее настаивание кремлевских чиновников и российских ультранационалистов на обвинении Украины в атаке, которую, скорее всего, совершило "Исламское государство", может стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.
  • Министерство обороны (МО) России подтвердило, что генерал-лейтенант Эседулла Абачев стал заместителем командующего Ленинградского военного округа (ЛВО), поскольку российские военные продолжают формальное расформирование Западного военного округа (ЗВО) и воссоздание ЛВО и Московского военного округа (МВО).
  • Украинские официальные лица заявили, что украинский удар по оккупированному Севастополю, Крым, в ночь на 23 марта был направлен против большего количества кораблей Черноморского флота (ЧФ) и нанес больший ущерб, чем сообщалось первоначально.
  • Кремль продолжает опираться на давно опровергнутые нарративы в рамках своих информационных операций, направленных на дискредитацию и подрыв поддержки Украины со стороны Запада.
  • 25 марта, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки.

Темы: РосcияISW
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