ISW об атаке на "Крокус": обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ

Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, имеющиеся доказательства из открытых источников не предусматривают никакой сложной теории заговора внутри или против России.

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А то, что кремлевские чиновники и российские ультранационалисты обвиняют в атаке, которую совершило "Исламское государство", Украину, может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.

ISW считает, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции ИГ и ИГИЛ на территории России для внутренней безопасности и ее гражданского населения, чтобы вместо этого отдать приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности.

Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ.

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Ключевые выводы ISW за 25 марта: