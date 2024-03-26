Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нетаньяху отменил поездку делегации в США после резолюции ООН о прекращении огня

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 06:01
Нетаньяху отменил поездку делегации в США после резолюции ООН о прекращении огня
фото иллюстративное: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отменил запланированную поездку делегации в Вашингтон, о которой президент Джо Байден лично просил неделю назад. 

Источник: CNN

Детали: Нетаньяху пригрозил отозвать делегацию, если США не наложат вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Секторе Газа в понедельник. США воздержались во время голосования, что позволило принять резолюцию.

Реклама:

Американские официальные лица планировали предложить израильской делегации набор альтернативных вариантов борьбы с ХАМАС в городе Рафах на юге Сектора Газа, надеясь предотвратить то, что, по мнению США, может привести к гуманитарной катастрофе, если Израиль начнет полномасштабное наземное вторжение.

Американские официальные лица заявили, что эти альтернативы все еще будут обсуждаться, в том числе во время переговоров в начале этой недели между ведущими советниками Байдена и министром обороны Израиля. Но публичный разрыв личных переговоров стал яркой иллюстрацией того, что динамика отношений между Израилем и его главным спонсором становится все более опасной.

Американские официальные лица заявили, что они были озадачены решением Нетаньяху отозвать делегацию

ВИДЕО ДНЯ

В Белом доме этот шаг был расценен как чрезмерная реакция, которая, скорее всего, отражает внутриполитические проблемы самого Нетаньяху.

Через несколько часов после отмены визита делегации израильский министр Гедеон Саар подал в отставку после того, как его не включили в состав военного кабинета.

Предыстория: 

  • В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались во время голосования. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

Темы: СШАИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Администрация Байдена "поощряет" спикера Джонсона вынести на голосование помощь Украине
США наложили ограничения на криптооператоров, которые Россия использует для обхода санкций
Белый дом: Теракт в Подмосковье не имел никакой связи с Украиной
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: