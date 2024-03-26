Нетаньяху отменил поездку делегации в США после резолюции ООН о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отменил запланированную поездку делегации в Вашингтон, о которой президент Джо Байден лично просил неделю назад.

Источник: CNN

Детали: Нетаньяху пригрозил отозвать делегацию, если США не наложат вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Секторе Газа в понедельник. США воздержались во время голосования, что позволило принять резолюцию.

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Американские официальные лица планировали предложить израильской делегации набор альтернативных вариантов борьбы с ХАМАС в городе Рафах на юге Сектора Газа, надеясь предотвратить то, что, по мнению США, может привести к гуманитарной катастрофе, если Израиль начнет полномасштабное наземное вторжение.

Американские официальные лица заявили, что эти альтернативы все еще будут обсуждаться, в том числе во время переговоров в начале этой недели между ведущими советниками Байдена и министром обороны Израиля. Но публичный разрыв личных переговоров стал яркой иллюстрацией того, что динамика отношений между Израилем и его главным спонсором становится все более опасной.

Американские официальные лица заявили, что они были озадачены решением Нетаньяху отозвать делегацию

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В Белом доме этот шаг был расценен как чрезмерная реакция, которая, скорее всего, отражает внутриполитические проблемы самого Нетаньяху.

Через несколько часов после отмены визита делегации израильский министр Гедеон Саар подал в отставку после того, как его не включили в состав военного кабинета.

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