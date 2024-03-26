Генштаб: росіяни втратили за добу 770 військових вбитими та пораненими
Вівторок, 26 березня 2024, 08:01
За минулу добу Збройні сили знешкодили 770 російських загарбників, загальні втрати окупантів у війні вже становлять 438 160 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб,
- танків ‒ 6 893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 207 (+24) од,
- артилерійських систем – 10 904 (+27) од,
- РСЗВ – 1 019 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 727 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
- крилатих ракет ‒ 2014 (+4),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) од,
- спеціальної техніки ‒ 1789 (+4).