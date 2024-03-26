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Генштаб: россияне потеряли за сутки 770 военных убитыми и ранеными

Станислав ПогориловВторник, 26 марта 2024, 08:01
Генштаб: россияне потеряли за сутки 770 военных убитыми и ранеными
Фото:Getty Images

За минувшие сутки Вооруженные силы обезвредили 770 российских захватчиков, общие потери оккупантов в войне уже составляют 438 160 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 438 160 (+770) человек,
  • танков - 6 893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 207 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 10 904 (+27) ед,
  • РСЗО - 1 019 (+1) ед,
  • средств ПВО - 727 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8553 (+14),
  • крылатых ракет - 2014 (+4),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед,
  • специальной техники - 1789 (+4).

Темы: потери в войнеВооруженные силыРосcияУкраина
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