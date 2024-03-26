Генштаб: россияне потеряли за сутки 770 военных убитыми и ранеными
Вторник, 26 марта 2024, 08:01
За минувшие сутки Вооруженные силы обезвредили 770 российских захватчиков, общие потери оккупантов в войне уже составляют 438 160 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 438 160 (+770) человек,
- танков - 6 893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 13 207 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 10 904 (+27) ед,
- РСЗО - 1 019 (+1) ед,
- средств ПВО - 727 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8553 (+14),
- крылатых ракет - 2014 (+4),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед,
- специальной техники - 1789 (+4).