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Білий дім вважає, що Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою Україні

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 08:14
Білий дім вважає, що Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою Україні
Карін Жан-П’єр, фото: Getty Images

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід, аби не виносити на голосування законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен.  Тому що ми знаємо, що якби він поставив його (проєкт – ред.) на голосування, він би пройшов".

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Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.

Передісторія:

  • Як відомо, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.
  • Після місяців суперечок між конгресменами тепер у Палаті представників припускають, що спікер Майк Джонсон може винести на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню після Великодня 31 березня.
  • Сам Джонсон раніше заявив, що законопроєкт про додаткові кошти для України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
  • Нещодавно ця умова Джонсона була виконана, оскільки багатостраждальний бюджетний документ підписав президент Байден.

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Теми: СШАдопомога Українівійна
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