Белый дом считает, что Джонсон ищет повод не ставить на голосование проект по помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект, который предусматривает выделение помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Я думаю, что то, что происходит, - это то, что спикер ищет повод, который не является оправданным, который не нужен. Потому что мы знаем, что если бы он поставил его (проект - ред.) на голосование, он бы прошел".

Реклама:

Жан-Пьер напомнила, что Сенат поддержал проект подавляющим двухпартийным большинством.

Предистория:

Как известно, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить многомиллиардный пакет поддержки Украины по предложению президента Джо Байдена.

После месяцев споров между конгрессменами теперь в Палате представителей предполагают, что спикер Майк Джонсон может вынести на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня после Пасхи 31 марта.

Сам Джонсон ранее заявил, что законопроект о дополнительных средствах для Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Недавно это условие Джонсона было выполнено, поскольку многострадальный бюджетный документ подписал президент Байден.