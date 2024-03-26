Російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО", або ж він готовий "іти до переможного - хоч до Києва".

Джерело: Meduza з посиланням на 2 співрозмовників, близьких до Кремля, джерело в уряді Росії та одного із високопоставлених членів "Единой России"

Деталі: Усі джерела ЗМІ впевнені, що Путін збирається продовжувати війну. Однак їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться.

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Так, один зі співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий іти до переможного - хоч до Києва - і за ціною не постоїть": "Треба буде мобілізацію - оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки - пересуне".

Інший співрозмовник, близький до АП Путіна, навпаки, вважає, що вище керівництво Росії ставить перед собою "більш реалістичні цілі", а саме - взяття Харкова і поступове закінчення так званої "СВО" після цього.

Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Бєлгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї; цей регіон РФ межує саме з Харківською областю України.

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За словами джерел серед "російських еліт", високопоставлені силовики РФ переконані, що "армії РФ під силу взяти Харків", а ось подальше просування вглиб України "скрутне": "Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення".

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, у них немає.

Однак вони сходяться на думці, що це "цілком імовірний сценарій", який у теорії може вимагати нової хвилі мобілізації в РФ.

Харківська область частково перебувала в окупації російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року Україна перейшла в контрнаступ і звільнила більшу частину міст і сіл у регіоні.

Захопити Харків армія РФ так і не змогла - зате продовжує регулярно обстрілювати місто.

Крім того джерела ЗМІ, сходяться на думці, що репресії проти неугодних в РФ продовжать посилюватися, а головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною.