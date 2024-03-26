Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі не виключають, що Путін планує захопити Харків – ЗМІ 

Альона Мазуренко Вівторок, 26 березня 2024, 09:48
У Кремлі не виключають, що Путін планує захопити Харків – ЗМІ 
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО", або ж він готовий "іти до переможного - хоч до Києва". 

Джерело: Meduza з посиланням на 2 співрозмовників, близьких до Кремля, джерело в уряді Росії та одного із високопоставлених членів "Единой России"

Деталі: Усі джерела ЗМІ впевнені, що Путін збирається продовжувати війну. Однак їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться.

Реклама:

Так, один зі співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий іти до переможного - хоч до Києва - і за ціною не постоїть": "Треба буде мобілізацію - оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки - пересуне".

Інший співрозмовник, близький до АП Путіна, навпаки, вважає, що вище керівництво Росії ставить перед собою "більш реалістичні цілі", а саме - взяття Харкова і поступове закінчення так званої "СВО" після цього.

Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Бєлгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї; цей регіон РФ межує саме з Харківською областю України.

ВІДЕО ДНЯ

За словами джерел серед "російських еліт", високопоставлені силовики РФ переконані, що "армії РФ під силу взяти Харків", а ось подальше просування вглиб України "скрутне": "Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення".

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, у них немає.

Однак вони сходяться на думці, що це "цілком імовірний сценарій", який у теорії може вимагати нової хвилі мобілізації в РФ.

Харківська область частково перебувала в окупації російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року Україна перейшла в контрнаступ і звільнила більшу частину міст і сіл у регіоні.

Захопити Харків армія РФ так і не змогла - зате продовжує регулярно обстрілювати місто.

Крім того джерела ЗМІ, сходяться на думці, що репресії проти неугодних в РФ продовжать посилюватися, а головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною.

Теми: РосіяПутінвійнаХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Після теракту росіяни в ТОТ почали перевіряти завезених громадян Таджикистану – спротив
Секретар Радбезу РФ Патрушев вирішив, що Україна винна у теракті в Підмосков’ї: який там ІДІЛ
Розвідка Британії: РФ вирішує, лишати нові підрозділи в місцях дислокації, чи перекинути в Україну
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: