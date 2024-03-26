В Кремле не исключают, что Путин планирует захватить Харьков – СМИ

Российские "политические элиты" не исключают, что РФ и ее правитель Владимир Путин попытается захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО", или же он готов "идти до победного - хоть до Киева".

Источник: Meduza со ссылкой на 2 собеседников, близких к Кремлю, источник в правительстве России и одного из высокопоставленных членов "Единой России"

Детали: Все источники СМИ уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся.

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Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и за цену не постоит": "Надо будет мобилизацию - объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы - передвинет".

Другой собеседник, близкий к АП Путина, напротив, считает, что высшее руководство России ставит перед собой "более реалистичные цели", а именно - взятие Харькова и постепенное окончание так называемой "СВО" после этого.

Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее; этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

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По словам источников среди "российских элит", высокопоставленные силовики убеждены, что "армии РФ под силу взять Харьков", а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "затруднительно": "Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения".

При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет.

Однако они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который в теории может потребовать новой волны мобилизации в РФ.

Харьковская область частично находилась в оккупации российских войск с первых дней полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года Украина перешла в контрнаступление и освободила большую часть городов и сел в регионе.

Захватить Харьков армия РФ так и не смогла - зато продолжает регулярно обстреливать город.

Кроме того источники СМИ, сходятся во мнении, что репрессии против неугодных в РФ продолжат усиливаться, а главным личным интересом Путина останется война с Украиной.