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В США обвалився двокілометровий міст: у нього врізався контейнеровоз

Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 10:44
В США обвалився двокілометровий міст: у нього врізався контейнеровоз
Автомобільний міст Френсіса Скотта Кі, фото: Getty Images

В американському місті Балтімор штату Меріленд обвалився в річку автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра після того, як у нього врізалося вантажне судно.

Джерело: CNNBBC

Деталі: За даними місцевих чиновників, унаслідок події з мосту впали кілька автомобілів, щонайменше семеро людей опинилися у воді.

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Судячи з відеозапису, близько 1:30 за місцевим часом велике судно врізалося в міст, загорілося, а потім затонуло.

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За даними сервісу MarineTraffic, у міст врізався 300-метровий контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором, пунктом призначення якого було вказано Коломбо (Шрі-Ланка). Судном управляє велика судноплавна компанія Maersk.

На місці працюють рятувальники.

 
Фото: CNN

Оновлено. За даними CNN, після обвалу мосту рятувальники шукають щонайменше 20 людей, які могли впасти у воду, викликають занепокоєння заморозки та обмежена видимість.

Директор зі зв'язків з громадськістю пожежної служби Балтімора Кевін Картрайт повідомив, що команда водолазів знаходиться в річці для проведення пошуково-рятувальних операцій, при цьому температура в районі порту становить близько 30 °F (-1°C).

"Це сталося о 01:30 ночі (за місцевим часом – ред.) в умовах обмеженої видимості, тому ми працюємо агресивно, враховуючи температуру навколишнього середовища, а також температуру води, щоб спробувати врятувати і, можливо, витягти людей", - сказав він.

Картрайт зазначив, що команди працюють "методично і безпечно", щоб гарантувати, що "кожен, хто працює на місці події, перебуває в безпеці, і що ми зможемо досягти прогресу, не завдаючи шкоди нікому іншому".

Теми: СШАнадзвичайна подія
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