В США обвалився двокілометровий міст: у нього врізався контейнеровоз

В американському місті Балтімор штату Меріленд обвалився в річку автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра після того, як у нього врізалося вантажне судно.

Джерело: CNN, BBC

Деталі: За даними місцевих чиновників, унаслідок події з мосту впали кілька автомобілів, щонайменше семеро людей опинилися у воді.

Here's a longer and higher quality video of the Baltimore bridge collapse. Crash and collapse happens at 2:34 pic.twitter.com/Vyp3rQLLHl