В США обвалился двухкилометровый мост: в него врезался контейнеровоз

В американском городе Балтимор штата Мэриленд обвалился в реку автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра после того, как в него врезалось грузовое судно.

Источник: CNN, BBC

Детали: По данным местных чиновников, в результате происшествия с моста упали несколько автомобилей, по меньшей мере семь человек оказались в воде.

Here's a longer and higher quality video of the Baltimore bridge collapse. Crash and collapse happens at 2:34 pic.twitter.com/Vyp3rQLLHl