В США обвалился двухкилометровый мост: в него врезался контейнеровоз

В американском городе Балтимор штата Мэриленд обвалился в реку автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра после того, как в него врезалось грузовое судно.

Источник: CNN, BBC

Детали: По данным местных чиновников, в результате происшествия с моста упали несколько автомобилей, по меньшей мере семь человек оказались в воде.

Реклама:

Here's a longer and higher quality video of the Baltimore bridge collapse. Crash and collapse happens at 2:34 pic.twitter.com/Vyp3rQLLHl — BNO News Live (@BNODesk) March 26, 2024

Судя по видеозаписи, около 1:30 по местному времени большое судно врезалось в мост, загорелось, а затем затонуло.

ВИДЕО ДНЯ

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судном управляет крупная судоходная компания Maersk.

На месте работают спасатели.

Фото: CNN

Обновлено. По данным CNN, после обвала моста спасатели ищут по меньшей мере 20 человек, которые могли упасть в воду, вызывают беспокойство заморозки и ограниченная видимость.

Директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт сообщил, что команда водолазов находится в реке для проведения поисково-спасательных операций, при этом температура в районе порта составляет около 30 °F (-1°C).

"Это произошло в 01:30 ночи (по местному времени - ред.) в условиях ограниченной видимости, поэтому мы работаем агрессивно, учитывая температуру окружающей среды, а также температуру воды, чтобы попытаться спасти и, возможно, извлечь людей", - сказал он.

Картрайт отметил, что команды работают "методично и безопасно", чтобы гарантировать, что "каждый, кто работает на месте происшествия, находится в безопасности, и что мы сможем достичь прогресса, не причиняя вреда никому другому".