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Росіяни утримують понад 10 тисяч мирних українців, 5600 людей зазнали тортур окупантів – ОГП

Вівторок, 26 березня 2024, 11:55
Росіяни утримують понад 10 тисяч мирних українців, 5600 людей зазнали тортур окупантів – ОГП
Андрій Костін. фото ОГП

Понад 10 тисяч мирних українців росіяни утримують на окупованих територіях і в РФ, у кримінальних провадженнях встановлено 5 тисяч 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, реальна цифра є значно більшою.

Джерело: генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, більше 10 тисяч точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд".

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Деталі: Що стосується створення реєстру цивільних полонених, то, за словами Костіна, така робота ведеться на рівні уряду.

На думку Костіна, дуже важливою стала б резолюція Генасамблеї ООН щодо цього питання, "щоб ми могли застосовувати інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора, щоб звільнити наших цивільних і повернути в Україну".

Генпрокурор додав, що, зі свого боку, прокурори разом із правоохоронними органами притягують до відповідальності тих, хто винен у депортації цивільних і незаконному їхньому утриманні на тимчасово окупованій території та території країни-агресора.

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Відповідаючи на запитання про те, чи можливо хоча б приблизно встановити співвідношення тих, хто добровільно переїхав на землю окупанта, а хто з примусу і перебуває зараз у в'язницях, генпрокурор сказав: "Коли ми говоримо про окуповані території, слово "добровільно" вживати недоречно. Хтось змушений їхати через обстріли, іншим обіцяють матеріальну допомогу та ілюзорну безпеку. Але будь-які дії, вчинені з примусу, не є добровільні. Для декого єдиний шлях повернення в Україну - вибиратися через Росію, - таких випадків багато".

Говорячи про кількість потерпілих від катувань і нелюдського поводження, Костін повідомив, що тільки в кримінальних провадженнях встановлено 5 тис. 600 українців, які постраждали від цього виду воєнного злочину РФ.

"Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки в нас немає достовірної інформації з окупованих територій", - додав він.

За словами генпрокурора, наразі задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького утримання на територіях, які були під окупацією.

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