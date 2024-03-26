Россияне удерживают более 10 тысяч мирных украинцев, 5600 человек подверглись пыткам – ОГП

Более 10 тысяч мирных украинцев россияне удерживают на оккупированных территориях и в РФ, в уголовных производствах установлено 5 тысяч 600 украинцев, пострадавших от пыток оккупантов, реальная цифра значительно больше.

Источник: генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Есть разные цифры. Мы оцениваем в десятки тысяч, больше 10 тысяч точно. Говорим только о тех, кто был принудительно переселен, а не о тех, кто принимал такое решение по собственному усмотрению".



Детали: Что касается создания реестра гражданских пленных, то, по словам Костина, такая работа ведется на уровне правительства.



По мнению Костина, очень важной стала бы резолюция Генассамблеи ООН по этому вопросу, "чтобы мы могли применять другие элементы коммуникации и давления на страну-агрессора, чтобы освободить наших гражданских и вернуть в Украину".



Генпрокурор добавил, что, со своей стороны, прокуроры вместе с правоохранительными органами привлекают к ответственности тех, кто виновен в депортации гражданских и незаконном их содержании на временно оккупированной территории и территории страны-агрессора.



Отвечая на вопрос о том, возможно ли хотя бы примерно установить соотношение тех, кто добровольно переехал на землю оккупанта, а кто по принуждению и находится сейчас в тюрьмах, генпрокурор сказал: "Когда мы говорим об оккупированных территориях, слово "добровольно" употреблять неуместно. Кто-то вынужден уезжать из-за обстрелов, другим обещают материальную помощь и иллюзорную безопасность. Но любые действия, совершенные по принуждению, не добровольны. Для некоторых единственный путь возвращения в Украину - выбираться через Россию, - таких случаев много".



Говоря о количестве потерпевших от пыток и нечеловеческого обращения, Костин сообщил, что только в уголовных производствах установлено 5 тыс. 600 украинцев, потерпевших от этого вида военного преступления РФ.



"Однако полные цифры могут быть значительно больше, поскольку у нас нет достоверной информации с оккупированных территорий", - добавил он.



По словам генпрокурора, на данный момент задокументировано функционирование 164 пыточных и других мест насильственного содержания на территориях, которые были под оккупацией.