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Іспанський міністр каже, що ні Євросоюз, ні НАТО не готуються до жодної війни

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 12:17
Іспанський міністр каже, що ні Євросоюз, ні НАТО не готуються до жодної війни
Хосе Мануель Альбарес. фото з Вікіпедії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Євросоюз, ні НАТО, ні його країна не готуються до жодної війни попри загрозу з боку Росії і розв’язану нею агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia 

Деталі: Зазначається, що Альбарес відповів на коментарі деяких політичних партій щодо нібито войовничої риторики уряду і пояснив, що "іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі: йде загарбницька війна з боку постійного члена Ради Безпеки ООН".

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Саме тому, за його словами, Іспанія допомагає Україні, "тому що ми не можемо допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами".

Але водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що жодної іншої загрози немає.

За його словами, іспанці "дуже добре усвідомлюють", що "ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни", тому що "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним, всі вони є оборонними альянсами".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Розвідка США вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами". 

Перед цим розвідка Литви озвучила оцінки, згідно з якими Росія може воювати в Україні ще щонайменше два роки.

Теми: війнаЄСНАТОІспанія
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