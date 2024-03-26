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Испанский министр говорит, что ни Евросоюз, ни НАТО не готовятся ни к какой войне

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 12:17
Испанский министр говорит, что ни Евросоюз, ни НАТО не готовятся ни к какой войне
Хосе Мануэль Альбарес. фото из Википедии

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ни Евросоюз, ни НАТО, ни его страна не готовятся ни к какой войне, несмотря на угрозу со стороны России и развязанную ею агрессию против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia

Детали: Отмечается, что Альбарес ответил на комментарии некоторых политических партий о якобы воинственной риторике правительства и пояснил, что "испанцы прекрасно знают, что сейчас происходит в Европе: идет захватническая война со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН".

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Именно поэтому, по его словам, Испания помогает Украине, "потому что мы не можем допустить, чтобы война вернулась в Европу как способ решения конфликтов между государствами".

Но в то же время глава испанского МИД подчеркнул, что никакой другой угрозы нет.

По его словам, испанцы "очень хорошо осознают", что "ни Европейский Союз, ни НАТО, ни, конечно, Испания, ни испанское правительство не готовятся к какой-либо войне", потому что "ни один из альянсов, членом которых является Испания, не является наступательным, все они являются оборонительными альянсами".

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Напомним: Разведка США считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".

Перед этим разведка Литвы озвучила оценки, согласно которым Россия может воевать в Украине еще минимум два года.

Темы: войнаЕСНАТОИспания
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