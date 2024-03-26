Правооохоронці викрили главу ВЛК, який продавав чоловікам довідки з вигаданими хворобами

Правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ)".

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Деталі: Підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.

Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем "на замовлення клієнта" за 5500 доларів незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати держкордон України.

Тоді у вказаному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини за ч.3 ст. 332 ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.