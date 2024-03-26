Правоохранители разоблачили главу ВЛК, который продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями

Правоохранители сообщили о подозрении председателю Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии из-за продажи мужчинам справок ВВК с вымышленными болезнями.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении председателю Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК)".

Реклама:

Детали: Подозреваемый вместе с соучастниками за деньги изготавливали справки военно-врачебной комиссии с вымышленными болезнями.

Так, в декабре 2023 года подозреваемый вместе с врачом "по заказу клиента" за 5500 долларов незаконно изготовили справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного, которые позволяли ему беспрепятственно пересекать госграницу Украины.

Тогда в указанном производстве было сообщено о подозрении врачу одной из больниц Одесской области по ч.3 ст. 332 УКУ.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас сообщено о подозрении председателю Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии.