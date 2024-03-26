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Угорщина допоможе Україні встановити особи загиблих у війні – Нацпол

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 13:16
Угорщина допоможе Україні встановити особи загиблих у війні – Нацпол
фото НПУ

Керівники поліції України та Угорщини обговорили співпрацю, зокрема – майбутню допомогу офіційного Будапешта зі встановленням осіб загиблих у війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Нацполіції України  

Деталі: Повідомляється, що Ужгород відвідала делегація угорських поліцейських на чолі з головою поліції Яношем Балогом, яка провела зустріч з головою Національної поліції України Іваном Вигівським.

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Керівники відомств обговорили подальшу співпрацю та взаємодію – зокрема, щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб, які загинули в результаті воєнних злочинів російських окупантів.

Як підкреслили у пресслужбі НПУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну угорські поліцейські надають допомогу українським правоохоронцям – основна лінія співпраці відбувається за вибухотехнічним напрямком.

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Українські вибухотехніки, зокрема, взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам. 

Крім того, у Будапешті для поліцейських України провели курси з підводного розмінування. Також Угорщина надала необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток.

"Ми вдячні за вашу допомогу, яку Угорщина вже надала, і я дякую особисто вам, пане Янош, за візит до наших поранених під час їхнього лікування у госпіталі в Угорщині", – звернувся Вигівський до свого угорського колеги Яноша Балога.

"Ми робимо все від нас залежне, і сподіваємось, що це буде внеском у загальну справу. В гуманітарному плані по знешкодженню вибухонебезпечних предметів Угорщина готова надати велику допомогу Україні", – наводить пресслужба слова Балога.

Як відомо, Угорщина після початку повномасштабного вторгнення Росії відмовилась надавати військову підтримку Україні, але стверджує, що допомагає гуманітарно.

Нагадаємо: Глава угорського уряду Віктор Орбан регулярно звинувачує Захід у тому, що його допомога Україні зброєю затягує війну та не сприяє її закінченню. Недавно Орбан звинуватив країни Заходу у "войовничості" щодо Росії.

Читайте також про те, що означає угорський підхід до агресії РФ проти України.

Теми: поліціявійнаУгорщинадопомога Україні
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