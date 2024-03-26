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У середу в Україні очікується суха погода, температура протягом доби від 0 до +15

Олександр ШумілінВівторок, 26 березня 2024, 13:39
У середу в Україні очікується суха погода, температура протягом доби від 0 до +15
Фото: Getty Images

У середу, 27 березня, на більшій частині України очікується суха прохолодна погода, лише на сході країни подекуди невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Гідрометцентру

Деталі: У південних, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях уночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла; на високогір'ї Карпат уночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.

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У Києві 27 березня - без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 березня найвища температура вдень була 19,6° у 1992 р., найнижча вночі -11,5° у 1899 р.

У четвер, 28 березня, на більшій частині України також не очікуються, тільки в західних областях удень невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла (на Лівобережжі місцями 1-3° морозу), у західних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, у Криму до 20°.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 28 березня буде сухо, вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла; вдень 13-15°.

Теми: погодаУкраїна
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