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В среду в Украине ожидается сухая погода, температура в течение суток от 0 до +15

Александр ШумилинВторник, 26 марта 2024, 13:39
В среду в Украине ожидается сухая погода, температура в течение суток от 0 до +15
Фото: Getty Images

В среду, 27 марта, на большей части Украины ожидается сухая прохладная погода, лишь на востоке страны местами небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Гидрометцентра

Детали: В южных, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ночью и утром местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла; на высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.

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В Киеве 27 марта - без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 27 марта самая высокая температура днем была 19,6° в 1992 г., самая низкая ночью -11,5° в 1899 г.

В четверг, 28 марта, на большей части Украины также не ожидаются, только в западных областях днем небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла (на Левобережье местами 1-3° мороза), в западных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, в Крыму до 20°.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве 28 марта будет сухо, ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла; днем 13-15°.

Темы: погодаУкраина
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