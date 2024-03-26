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У Польщі тривають десятки обшуків: прийшли і до ексміністра юстиції

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 13:46
У Польщі тривають десятки обшуків: прийшли і до ексміністра юстиції
Збігнєв Зьобро. фото з Facebook політика

У Польщі відбуваються десятки обшуків, зокрема в колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро, в справі про зловживання у спецфонді у підпорядкуванні Мін’юсту, кількох осіб уже затримали. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За ордерами Національної прокуратури співробітники Агентства внутрішньої безпеки від ранку 26 березня проводять обшуки у десятках місць по всій території країни – квартирах, будинках, офісних приміщеннях, затримано четверо осіб.

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Справа стосується ймовірних зловживань у рамках роботи Фонду справедливості, що призначений для фінансової підтримки постраждалих від злочинів та нещасних випадків. Фонд підпорядковується Міністерству юстиції, яке за попередньої влади очолював Збігнев Зьобро. 

Прокурори з’ясовують, чи посадовці перевищували повноваження або неналежно виконували обов’язки у рамках діяльності фонду. 

На проблеми у діяльності фонду вказала і перевірка Вищої палати контролю, де зазначили, що у роботі присутні "корупціогенні механізми" і гроші могли витрачатися неналежно.

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Депутат Європарламенту від "Суверенної Польщі" Патрик Які заявив, що обшуки проводилися у домівці Зьобро, а також вдома у депутатів Міхала Воса, Марчина Романовського і Даріуша Матецького. Він заявив, що для входу у будинок Зьобро вибили вікна і все відбувалося за відсутності ексміністра та без спроб зв’язатися з ним. 

"Сьогоднішні дії прокуратури і служб є чітким сигналом, що польська держава діє. Більше немає "касти безкарних". Хто б не скоїв злочин, він буде нести за нього відповідальність", – прокоментував події міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кервінський.

Нагадаємо: Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду. Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу. 

Наприкінці 2023 року набув розголосу новий вирок щодо колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка за перевищення повноважень, що у партії "Право і справедливість" назвали політичними переслідуваннями. Польський президент Анджей Дуда вдруге помилував їх.

Докладніше про це – у статті Станіслава Желіховського Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.

Теми: Польщаобшуки
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