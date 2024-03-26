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В Польше продолжаются десятки обысков: пришли и к экс-министру юстиции

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 13:46
В Польше продолжаются десятки обысков: пришли и к экс-министру юстиции
Збигнев Зебро. фото из Facebook политика

В Польше идут десятки обысков, в частности у бывшего министра юстиции Збигнева Зебро, в деле о злоупотреблениях в спецфонде в подчинении Минюста, несколько человек уже задержаны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: По ордерам Национальной прокуратуры сотрудники Агентства внутренней безопасности с утра 26 марта проводят обыски в десятках мест по всей территории страны - квартирах, домах, офисных помещениях, задержаны четыре человека.

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Дело касается вероятных злоупотреблений в рамках работы Фонда справедливости, который предназначен для финансовой поддержки пострадавших от преступлений и несчастных случаев. Фонд подчиняется Министерству юстиции, которое при предыдущей власти возглавлял Збигнев Зебро.

Прокуроры выясняют, превышали ли должностные лица полномочия или ненадлежащим образом выполняли обязанности в рамках деятельности фонда.

На проблемы в деятельности фонда указала и проверка Высшей палаты контроля, где отметили, что в работе присутствуют "коррупциогенные механизмы" и деньги могли расходоваться ненадлежащим образом.

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Депутат Европарламента от "Суверенной Польши" Патрик Яки заявил, что обыски проводились в доме Зебро, а также дома у депутатов Михала Воса, Марчина Романовского и Дариуша Матецкого. Он заявил, что для входа в дом Зебро выбили окна и все происходило в отсутствие экс-министра и без попыток связаться с ним.

"Сегодняшние действия прокуратуры и служб являются четким сигналом, что польское государство действует. Больше нет "касты безнаказанных". Кто бы ни совершил преступление, он будет нести за него ответственность", – прокомментировал происходящее министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский.

Напомним: Збигнев Зебро – среди должностных лиц из предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по ряду событий того периода. Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

В конце 2023 года получил огласку новый приговор в отношении бывших руководителей Министерства внутренних дел Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика за превышение полномочий, что в партии "Право и справедливость" назвали политическими преследованиями. Польский президент Анджей Дуда во второй раз помиловал их.

Подробнее об этом – в статье Станислава Желиховского Охота на Качиньского: как новая власть Польши хочет наказать предшественников.

Темы: Польшаобыски
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