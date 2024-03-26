Одного з найвпливовіших "ворів у законі" можуть видворити з України – Нацпол

Лідера руставського злочинного клану Георгія Хмелідзе помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства: вирішується питання про його видворення за межі України.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Рішенням РНБО до 63-річного "вора в законі" "Хмєло" було застосовано персональні та інші обмежувальні санкції.

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Також поліцейські зібрали матеріали щодо надання фіктивних підстав для набуття "вором в законі" громадянства України. У березні 2024 року уродженця Грузії було позбавлено громадянства України.

Оперативники ДСР Нацполіції доставили "вора в законі" до Державної міграційної служби України, де стосовно нього співробітники склали адміністративний протокол за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

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Наразі фігуранта помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Проводяться відповідні заходи для подальшого видворення з території країни.

Довідково: Уродженець Грузії Георгій Гівієвич Хмелідзе був "коронований" в 1988 році, є лідером руставського злочинного клану та найвпливовішим "вором в законі" не тільки на території України, а й на територіях пострадянських країн.