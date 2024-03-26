Одного из самых влиятельных "воров в законе" могут выдворить из Украины – Нацпол

Лидера руставского преступного клана Георгия Хмелидзе поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства: решается вопрос о его выдворении за пределы Украины.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Решением СНБО к 63-летнему "вору в законе" "Хмело" были применены персональные и другие ограничительные санкции.

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Также полицейские собрали материалы о предоставлении фиктивных оснований для приобретения "вором в законе" гражданства Украины. В марте 2024 года уроженец Грузии был лишен гражданства Украины.

Оперативники ДСР Нацполиции доставили "вора в законе" в Государственную миграционную службу Украины, где в отношении него сотрудники составили административный протокол за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

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Сейчас фигурант помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Проводятся соответствующие мероприятия для дальнейшего выдворения с территории страны.

Справка: Уроженец Грузии Георгий Гивиевич Хмелидзе был "коронован" в 1988 году, является лидером руставского преступного клана и самым влиятельным "вором в законе" не только на территории Украины, но и на территориях постсоветских стран.