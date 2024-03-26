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В Угорщині розгорівся скандал через оприлюднення аудіо про корупцію в уряді Орбана

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 15:09
В Угорщині розгорівся скандал через оприлюднення аудіо про корупцію в уряді Орбана
Юдіт Варга. фото з Facebook політикині

Скандал спалахнув в Угорщині після оприлюднення аудіозапису з голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців з метою приховування корупції. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агенцію АР

Деталі: Запис оприлюднив колишній угорський посадовець та заразом колишній чоловік Варги, а нині опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр.

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Мадяр, колишній політичний інсайдер, каже, що став інформатором, щоб розкрити масштаби корупційної змови. Він опублікував вранці 26 березня у соцмережах Facebook і YouTube запис, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

"Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити", – розповідає Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови у квартирі колишнього подружжя.

У вівторок вранці Мадяр передав запис до прокуратури в Будапешті, аби та використала його як доказ.

ВІДЕО ДНЯ

У дописі у Facebook Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.

"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", – написала Варга. Мадяр заперечив її звинувачення в окремій публікації на своєму Facebook.

Колись високопоставлений, але маловідомий член політичного оточення Орбана, Мадяр став відомим, коли в лютому дав інтерв’ю популярному YouTube-каналу Partizan, у якому звинуватив уряд Орбана в широкомасштабній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.

Передісторія:

  • 15 березня 2024 року Мадяр виступив перед десятками тисяч людей у Будапешті, де оголосив про плани створити нову політичну партію, щоб кинути виклик Орбану.
  • Прихильники Мадяра сподіваються, що позиція колишнього інсайдера може допомогти змінити політичну систему Угорщини, яку багато хто вважає глибоко вкоріненою автократією.
  • Мадяр виступив проти офіційної корупції в Угорщині, звинувативши Орбана у плеканні олігархічної системи, де багатії збагачуються за рахунок несправедливо укладених державних контрактів. Зокрема, він націлився на Антала Рогана, керівника відомства прем'єр-міністра Орбана, який керує і орбанівською медіамонополією.
  • Запис, опублікований у вівторок, нібито показує, що Роган керував зусиллями зі зміни доказів у суді.
  • Варга була міністеркою юстиції Угорщини до лютого, коли вона пішла у відставку через політичний скандал після того, як стало відомо, що експрезидентка Каталін Новак помилувала засудженого співучасника у справі про сексуальне насильство над дітьми.

Деталі читайте у статті "ЄП" про "педофільський землетрус" в Угорщині.

Теми: Угорщинакорупція
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