В Венгрии вспыхнул скандал из-за обнародования аудио о коррупции в правительстве Орбана

Скандал вспыхнул в Венгрии после обнародования аудиозаписи с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, на котором она якобы подтверждает сговор венгерских чиновников с целью сокрытия коррупции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Запись обнародовал бывший венгерский чиновник и заодно бывший муж Варги, а ныне оппозиционер и яркий антиорбанист Петер Мадяр.

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Мадяр, бывший политический инсайдер, говорит, что стал информатором, чтобы раскрыть масштабы коррупционного сговора. Он опубликовал утром 26 марта в соцсетях Facebook и YouTube запись, на которой голос Варги описывает, как другие чиновники добились удаления доказательств из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.

"Они подсказали прокурорам, что нужно изъять", – рассказывает Варга на записи, которую, по словам Мадяра, он сделал во время разговора в квартире бывших супругов.

Во вторник утром Мадяр передал запись в прокуратуру в Будапеште, чтобы та использовала ее как доказательство.

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В заметке в Facebook Варга обвинила Мадяра в домашнем насилии во время их брака и утверждала, что она сделала эти заявления под давлением.

"Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы как можно скорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не имеет в виду, в состоянии страха", – написала Варга. Мадяр опроверг ее обвинения в отдельной публикации на своем Facebook.

Некогда высокопоставленный, но малоизвестный член политического окружения Орбана, Мадяр стал известен, когда в феврале дал интервью популярному YouTube-каналу Partizan, в котором обвинил правительство Орбана в широкомасштабной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.

Предыстория:

15 марта 2024 года Мадяр выступил перед десятками тысяч людей в Будапеште, где объявил о планах создать новую политическую партию, чтобы бросить вызов Орбану.

Сторонники Мадяра надеются, что позиция бывшего инсайдера может помочь изменить политическую систему Венгрии, которую многие считают глубоко укоренившейся автократией.

Мадяр выступил против официальной коррупции в Венгрии, обвинив Орбана в создании олигархической системы, где богачи обогащаются за счет несправедливо заключенных государственных контрактов. В частности, он нацелился на Антала Рогана, руководителя ведомства премьер-министра Орбана, который руководит и орбановской медиамонополией.

Запись, опубликованная во вторник, якобы показывает, что Роган руководил усилиями по изменению доказательств в суде.

Варга была министром юстиции Венгрии до февраля, когда она ушла в отставку из-за политического скандала после того, как стало известно, что экс-президент Каталин Новак помиловала осужденного соучастника по делу о сексуальном насилии над детьми.

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