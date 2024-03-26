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В Венгрии вспыхнул скандал из-за обнародования аудио о коррупции в правительстве Орбана

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 15:09
В Венгрии вспыхнул скандал из-за обнародования аудио о коррупции в правительстве Орбана
Юдит Варга. фото из Facebook политика

Скандал вспыхнул в Венгрии после обнародования аудиозаписи с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, на котором она якобы подтверждает сговор венгерских чиновников с целью сокрытия коррупции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Запись обнародовал бывший венгерский чиновник и заодно бывший муж Варги, а ныне оппозиционер и яркий антиорбанист Петер Мадяр.

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Мадяр, бывший политический инсайдер, говорит, что стал информатором, чтобы раскрыть масштабы коррупционного сговора. Он опубликовал утром 26 марта в соцсетях Facebook и YouTube запись, на которой голос Варги описывает, как другие чиновники добились удаления доказательств из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.

"Они подсказали прокурорам, что нужно изъять", – рассказывает Варга на записи, которую, по словам Мадяра, он сделал во время разговора в квартире бывших супругов.

Во вторник утром Мадяр передал запись в прокуратуру в Будапеште, чтобы та использовала ее как доказательство.

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В заметке в Facebook Варга обвинила Мадяра в домашнем насилии во время их брака и утверждала, что она сделала эти заявления под давлением.

"Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы как можно скорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не имеет в виду, в состоянии страха", – написала Варга. Мадяр опроверг ее обвинения в отдельной публикации на своем Facebook.

Некогда высокопоставленный, но малоизвестный член политического окружения Орбана, Мадяр стал известен, когда в феврале дал интервью популярному YouTube-каналу Partizan, в котором обвинил правительство Орбана в широкомасштабной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.

Предыстория:

  • 15 марта 2024 года Мадяр выступил перед десятками тысяч людей в Будапеште, где объявил о планах создать новую политическую партию, чтобы бросить вызов Орбану.
  • Сторонники Мадяра надеются, что позиция бывшего инсайдера может помочь изменить политическую систему Венгрии, которую многие считают глубоко укоренившейся автократией.
  • Мадяр выступил против официальной коррупции в Венгрии, обвинив Орбана в создании олигархической системы, где богачи обогащаются за счет несправедливо заключенных государственных контрактов. В частности, он нацелился на Антала Рогана, руководителя ведомства премьер-министра Орбана, который руководит и орбановской медиамонополией.
  • Запись, опубликованная во вторник, якобы показывает, что Роган руководил усилиями по изменению доказательств в суде.
  • Варга была министром юстиции Венгрии до февраля, когда она ушла в отставку из-за политического скандала после того, как стало известно, что экс-президент Каталин Новак помиловала осужденного соучастника по делу о сексуальном насилии над детьми.

Детали читайте в статье "ЕП" о "педофильском землетрясении" в Венгрии.

Темы: Венгриякоррупция
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