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Міністр оборони Франції розглядає варіанти нарощення оборонного виробництва

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 16:23
Міністр оборони Франції розглядає варіанти нарощення оборонного виробництва
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, фото: Getty Images

26 березня під час пресконференції міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що "не виключає" реквізиції "персоналу, запасів або виробничих інструментів", щоб нарощувати оборонне виробництво. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Лекорню у вівторок сказав, що не виключає реквізиції (вилучення з компенсацією) "персоналу, складів чи потужностей виробництва", або запровадження зобов’язань для певних підприємств віддавати пріоритет військовим потребам. 

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Міністр зазначив, що закон про військове планування на 2024-2030 роки, ухвалений у 2023 році, дає підстави для таких радикальних кроків держави в умовах явної або передбачуваної загрози для країни. Потенційна реквізиція може здійснюватися на підставі рішення Ради міністрів. 

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.

У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.

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Теми: Франціявиробництво
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