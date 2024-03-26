Министр обороны Франции рассматривает варианты наращивания оборонного производства

26 марта во время пресс-конференции министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что "не исключает" реквизиции "персонала, запасов или производственных инструментов", чтобы наращивать оборонное производство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Лекорню во вторник сказал, что не исключает реквизиции (изъятие с компенсацией) "персонала, складов или мощностей производства", или введение обязательств для определенных предприятий отдавать приоритет военным потребностям.

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Министр отметил, что закон о военном планировании на 2024-2030 годы, принятый в 2023 году, дает основания для таких радикальных шагов государства в условиях явной или предполагаемой угрозы для страны. Потенциальная реквизиция может осуществляться на основании решения Совета министров.

Напомним, недавно Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евроевропейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, которая позволит увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.

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