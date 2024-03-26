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Вибори у США: у шістьох із семи "хитких штатів" Байден наздоганяє Трампа в рейтингах 

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 17:20
Вибори у США: у шістьох із семи хитких штатів Байден наздоганяє Трампа в рейтингах 
Президент США Джо Байден, фото: Getty Images

Результати опитувань свідчать, що чинний президент США Джо Байден суттєво скоротив розрив або випередив Дональда Трампа у шістьох із семи "хитких штатів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Результати дослідження громадської думки, що проводиться щомісячно у співпраці Bloomberg News і Morning Consult, засвідчили зростання рейтингу Байдена у 6 із 7 "хитких штатів", де виборчі симпатії періодично переходять від кандидата-республіканця до кандидата-демократа і навпаки, тоді як є штати, які завжди голосують за кандидата тієї ж партії. 

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Результати цього опитування засвідчили найкращу ситуацію для Байдена, порівняно з попередніми за пів року. 

Суттєво змінилися настрої у Вісконсині – Байден тепер випереджає Трампа на один процентний пункт, тоді як у лютому відставав від нього на чотири процентних пункти.

У Пенсильванії в лютому Трамп був попереду на шість процентних пунктів, а тепер підтримка його і Байдена зрівнялася на рівні 45%. Такі ж рівні показники у них в Мічигані.

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В Аризоні, Неваді, Північній Кароліні Трамп випереджає Байдена, але розрив між ними скоротився. Лише у штаті Джорджія Трамп наростив відрив від Байдена.  

Поки важко спрогнозувати, чи ці результати свідчать про перелом на користь Байдена, який далі посилиться, чи симпатії виборців знову хитнуться у протилежний бік. 

Раніше Байден і Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Також повідомляли, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився підтримати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах 2024 року.

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Теми: СШАвибориБайденТрамп
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