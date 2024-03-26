Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выборы в США: в шести из семи "шатких штатов" Байден догоняет Трампа в рейтингах 

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 17:20
Выборы в США: в шести из семи шатких штатов Байден догоняет Трампа в рейтингах 
Президент США Джо Байден, фото: Getty Images

Результаты опросов свидетельствуют, что действующий президент США Джо Байден существенно сократил разрыв или опередил Дональда Трампа в шести из семи "шатких штатов".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Детали: Результаты исследования общественного мнения, проводимого ежемесячно в сотрудничестве Bloomberg News и Morning Consult, показали рост рейтинга Байдена в 6 из 7 "шатких штатов", где избирательные симпатии периодически переходят от кандидата-республиканца к кандидату-демократу и наоборот, тогда как есть штаты, которые всегда голосуют за кандидата той же партии. 

Реклама:

Результаты этого опроса показали лучшую ситуацию для Байдена, по сравнению с предыдущими за полгода. 

Существенно изменились настроения в Висконсине - Байден теперь опережает Трампа на один процентный пункт, тогда как в феврале отставал от него на четыре процентных пункта.

В Пенсильвании в феврале Трамп был впереди на шесть процентных пунктов, а теперь поддержка его и Байдена сравнялась на уровне 45%. Такие же равные показатели у них в Мичигане.

ВИДЕО ДНЯ

В Аризоне, Неваде, Северной Каролине Трамп опережает Байдена, но разрыв между ними сократился. Только в штате Джорджия Трамп нарастил отрыв от Байдена.  

Пока трудно спрогнозировать, свидетельствуют ли эти результаты о переломе в пользу Байдена, который дальше усилится, или симпатии избирателей снова качнутся в противоположную сторону. 

Ранее Байден и Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах 2024 года.

Читайте также, как певица Тейлор Свифт может повлиять на результаты выборов в США.



Темы: СШАвиборыБайденТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
В США обвалился двухкилометровый мост: в него врезался контейнеровоз
Белый дом считает, что Джонсон ищет повод не ставить на голосование проект по помощи Украине
Администрация Байдена "поощряет" спикера Джонсона вынести на голосование помощь Украине
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: