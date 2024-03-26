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МЗС Чехії: Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи

Андрій Синявський, Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 18:04
МЗС Чехії: Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ініціатива щодо закупівлі близько 800 тисяч снарядів для України, яку очолює Прага, приносить свої результати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: "Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)", – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

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За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.

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Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Теми: ЧехіяУкраїна
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