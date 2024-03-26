МИД Чехии: Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках чешской инициативы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что инициатива по закупке около 800 тысяч снарядов для Украины, которую возглавляет Прага, приносит свои результаты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: "Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (в 800 тысяч)", – сказал Липавский, назвав в качестве потенциального объема 1,5 миллиона снарядов.

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По его словам, чешская инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины, и финансирование первых поставок нужно до того, как отправят грузы.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут новые боеприпасы, и это изменило их отношение к использованию имеющихся запасов", – сказал глава МИД.

В то же время он отказался сказать, сколько времени будут занимать поставки на линию фронта.

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Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставокбоеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.