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Перед Великоднем на кордоні з Польщею пожвавився рух: як уникнути черг

Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 18:13
Перед Великоднем на кордоні з Польщею пожвавився рух: як уникнути черг
ілюстративне фото ДПСУ

У зв’язку із наближенням великодніх свят у країнах Євросоюзу прикордонники фіксують збільшення потоку людей та транспорту в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, в ДПСУ радять обирати менш популярні напрямки.

Джерело: Держприкордонслужба України

Деталі: Вказано, що останні дані свідчать про поступове щоденне збільшення кількості осіб, які перетинають кордон. Зокрема протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч.

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Для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску "Краківець" та "Шегині". У зв’язку з цим перед цими пунктами пропуску спостерігається накопичення транспорту. Прикордонники періодично фіксують черги також на в’їзд в Україну.

У ДПСУ нагадують, що на українсько-польському кордоні, в межах Львівської області, цілодобово функціонують шість пунктів пропуску для автомобільного сполучення.

Найменша динаміка руху спостерігається у "Смільниці", "Грушеві", "Раві-Руській" та "Угринові". З метою зменшення часу очікування в чергах громадянам рекомендують обирати ці пункти пропуску для перетину кордону.

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Актуальну ситуацію щодо стану черг можна відстежити на офіційних ресурсах Держприкордонслужби, зокрема на сторінці Західного регіонального управління у Facebook.

Дані там оновлюються кожні три години.

Дослівно: "Нагадаємо, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску та працівників відповідних служб суміжної сторони".

Теми: ПольщакордонПрикордонна служба
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