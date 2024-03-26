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Перед Пасхой на границе с Польшей оживилось движение: как избежать очередей

Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 18:13
Перед Пасхой на границе с Польшей оживилось движение: как избежать очередей
иллюстративное фото ГПСУ

В связи с приближением пасхальных праздников в странах Евросоюза пограничники фиксируют увеличение потока людей и транспорта в пунктах пропуска на границе с Польшей, в ГПСУ советуют выбирать менее популярные направления.

Источник: Госпогранслужба Украины

Детали: Указано, что последние данные свидетельствуют о постепенном ежедневном увеличении количества лиц, пересекающих границу. В частности, в течение последних дней пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тысяч человек.

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Для пересечения границы легковушками и автобусами путешественники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". В связи с этим перед этими пунктами пропуска наблюдается скопление транспорта. Пограничники периодически фиксируют очереди также на въезд в Украину.

В ГПСУ напоминают, что на украинско-польской границе, в пределах Львовской области, круглосуточно функционируют шесть пунктов пропуска для автомобильного сообщения.

Наименьшая динамика движения наблюдается в "Смильнице", "Грушеве", "Раве-Русской" и "Угринове". С целью уменьшения времени ожидания в очередях гражданам рекомендуют выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы.

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Актуальную ситуацию относительно состояния очередей можно отследить на официальных ресурсах Госпогранслужбы, в частности на странице Западного регионального управления в Facebook.

Данные там обновляются каждые три часа.

Дословно: "Напомним, что пересечение границы зависит от работы всех представителей контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска и работников соответствующих служб смежной стороны".

Темы: ПольшаграницаПограничная служба
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