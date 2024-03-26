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$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 19:26
$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

26 березня у Сумах правоохоронці затримали двох депутатів, які за 100 тисяч доларів намагалися підкупити керівника Сумської міської військової адміністрації.

Джерело: Служба безпеки України, САПНАБУ

 
Фото: СБУ

Дослівно САП: "Указані грошові кошти депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні однієї з осіб, яка і надавала неправомірну вигоду".

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Фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, після реорганізації зловмисники обіцяли керівництву військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування для нової лікарні.

Правоохоронці затримали обох депутатів під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

 
Фото: САП

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі.

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Теми: Сумихабар
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