$100 тысяч взятки: НАБУ и СБУ задержали двух депутатов Сумского облсовета

26 марта в Сумах правоохранители задержали двух депутатов, которые за 100 тысяч долларов пытались подкупить руководителя Сумской городской военной администрации.

Источник: Служба безопасности Украины, САП, НАБУ

Фото: СБУ

Дословно САП: "Указанные денежные средства депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за оставление в должности главного врача этой объединенной больницы одного из лиц, которое и предоставляло неправомерную выгоду".

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Фото: СБУ

Детали: По данным следствия, после реорганизации злоумышленники обещали руководству военной администрации 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования для новой больницы.

Правоохранители задержали обоих депутатов во время передачи первой части взятки в размере 50 тысяч долларов.

Фото: САП

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

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