У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Вівторок, 26 березня 2024, 20:23
У низці українських областей повідомляли про повітряну тривогу через загрозу балістики ввечері 26 березня.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога".
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Деталі: Станом на 20:26 повітряну тривогу оголосили в таких областях:
Оновлено: О 20:37 оголосили про відбій повітряної тривоги в столиці, Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
О 20:55 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістичного озброєння по областях.
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Дослівно: "Зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках".