У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У низці українських областей повідомляли про повітряну тривогу через загрозу балістики ввечері 26 березня.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога".

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Деталі: Станом на 20:26 повітряну тривогу оголосили в таких областях:

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Оновлено: О 20:37 оголосили про відбій повітряної тривоги в столиці, Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

О 20:55 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістичного озброєння по областях.

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Дослівно: "Зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках".





