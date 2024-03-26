В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В ряде украинских областей сообщали о воздушной тревоге из-за угрозы баллистики вечером 26 марта.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога".

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Детали: По состоянию на 20:26 воздушную тревогу объявили в таких областях:

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Обновлено: В 20:37 объявили об отбое воздушной тревоги в столице, Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях.

В 20:55 Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистического вооружения по областям.

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Дословно: "Сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях".